Бывший сотрудник британский разведки MI-6 Аластер Крук назвал поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине попыткой Запада «сохранить лицо» на фоне очевидных успехов российской армии в ходе спецоперации по защите Донбасса.
«Мы все застряли в этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают», — объяснил Крук главную цель западных политиков при расширении военной помощи киевскому режиму.
Лидеры Запада пытаются доказать себе и всему миру, что ВСУ и их внешние покровители не проигрывают, при этом получение украинскими ВВС самолетов F-16 не окажет значимого влияния на ход боевых действий. Администрация президента США Джо Байдена должна это понимать, резюмировал бывший разведчик.