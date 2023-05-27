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Бывший сотрудник британской MI-6 назвал главную цель поставок Киеву истребителей F-16

Армия
Бывший сотрудник британской MI-6 назвал главную цель поставок Киеву истребителей F-16

Бывший сотрудник британский разведки MI-6 Аластер Крук назвал поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине попыткой Запада «сохранить лицо» на фоне очевидных успехов российской армии в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Мы все застряли в этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают», — объяснил Крук главную цель западных политиков при расширении военной помощи киевскому режиму.

Лидеры Запада пытаются доказать себе и всему миру, что ВСУ и их внешние покровители не проигрывают, при этом получение украинскими ВВС самолетов F-16 не окажет значимого влияния на ход боевых действий. Администрация президента США Джо Байдена должна это понимать, резюмировал бывший разведчик.

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