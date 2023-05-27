Бывший сотрудник британской MI-6 назвал главную цель поставок Киеву истребителей F-16

Лидеры Запада пытаются доказать себе и всему миру, что ВСУ и их внешние покровители не проигрывают, при этом получение украинскими ВВС самолетов F-16 не окажет значимого влияния на ход боевых действий. Администрация президента США Джо Байдена должна это понимать, резюмировал бывший разведчик.