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Сотни немцев уедут из России по решению Москвы до конца мая

Общество
Сотни немцев уедут из России по решению Москвы до конца мая

Россия сократит численность сотрудников немецких учреждений до 350 человек. Сотни немцев покинут РФ в ближайшее время.

Среди них дипломаты, учителя и представители сферы культуры, отмечает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. В Москве считают, что Берлин направил в Россию вдвое больше служащих, чем РФ — в Германию.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

Решение о том, что некоторые граждане Германии должны покинуть Россию, принято в апреле. Ожидается, что до начала июня это процедура завершится.

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