Сотни немцев уедут из России по решению Москвы до конца мая

Россия сократит численность сотрудников немецких учреждений до 350 человек. Сотни немцев покинут РФ в ближайшее время.
Среди них дипломаты, учителя и представители сферы культуры, отмечает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. В Москве считают, что Берлин направил в Россию вдвое больше служащих, чем РФ — в Германию.
«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили в Министерстве иностранных дел Германии.
Решение о том, что некоторые граждане Германии должны покинуть Россию, принято в апреле. Ожидается, что до начала июня это процедура завершится.