Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности ВСУ «хоть завтра» начать контрнаступление

Украинская армия и другие силовые ведомств страны готовы начать давно анонсируемое контрнаступление «хоть завтра», как и вести бои оборонительного характера. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью журналистам BBC.
«Мы всегда готовы... Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я начал называть даты. Такое нельзя делать», — сообщил Данилов.
Он подчеркнул, что ВСУ не имеют права на ошибку и решительно отверг предположение, что в настоящий момент украинское контрнаступление на позиции российской армии уже началось.