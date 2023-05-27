Секретарь СНБО Данилов заявил о готовности ВСУ «хоть завтра» начать контрнаступление

Украинская армия и другие силовые ведомств страны готовы начать давно анонсируемое контрнаступление «хоть завтра», как и вести бои оборонительного характера. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью журналистам BBC.