Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ из ТОС-1А «Солнцепек»

Кроме того, на указанном направлении был уничтожен украинский минометный расчет и беспилотный летательный аппарат. Также экипажи установок реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удар по расположению украинских войск в Запорожской области. В результате удара была уничтожена гаубица, две единицы автомобильной техники и личный состав ВСУ.