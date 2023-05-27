Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ из ТОС-1А «Солнцепек»

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» для уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев.
Кроме того, на указанном направлении был уничтожен украинский минометный расчет и беспилотный летательный аппарат. Также экипажи установок реактивных систем залпового огня «Град» нанесли удар по расположению украинских войск в Запорожской области. В результате удара была уничтожена гаубица, две единицы автомобильной техники и личный состав ВСУ.
«Экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» поражен опорный пункт противника в районе Времевки», — сказал Гордеев.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Малые Щербаки российская САУ «Акация» ликвидировала группу украинских военных, передвигавшихся на автомобиле.