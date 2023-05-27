ЦБ с 1 июня ужесточит требования к первоначальному взносу по ипотеке

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 1 июня 2023 года будет повышен с текущих 10% до 20%, сообщил Центробанк России. С 1 января 2024 года он увеличится до 30%. Однако и сейчас банки редко одобряют жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20%, пишет «Газета.ru».