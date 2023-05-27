ЦБ с 1 июня ужесточит требования к первоначальному взносу по ипотеке

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 1 июня 2023 года будет повышен с текущих 10% до 20%, сообщил Центробанк России. С 1 января 2024 года он увеличится до 30%. Однако и сейчас банки редко одобряют жилищные кредиты с первоначальным взносом менее 20%, пишет «Газета.ru».
Между тем, по мнению экспертов, ужесточение требований к ипотечным заемщикам может негативно отразиться на рынке. В частности, ухудшение условий грозит в перспективе обвалить цены на жилье.
Кроме того, эта мера чревата снижением спроса на ипотеку и на жилую недвижимость. От рынка будут отсечены те потенциальные заемщики, у кого нет средств даже на первоначальный взнос.
Также банки обяжут применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на покупку квартир в новостройках. Эти надбавки будут актуальны в течение года после ввода жилой недвижимости в эксплуатацию.