Российская армия после освобождения города Артемовск отрядами ЧВК «Вагнер» может развернуть новое наступление на позиции ВСУ, что станет большой проблемой для киевского режима. Такое предупреждение сделал Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы.
«Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет», — заявил Соскин.
Он напомнил, что украинская армия терпит на поле боя одну неудачу за другой, при этом командование ВСУ до сих пор не признало потерю Артемовска.
Упорные штурмовые действия против частей ВСУ в Артемовске вели исключительно бойцы ЧВК «Вагнер», завершив полное освобождение городской и промышленной застройки от противника к 20 мая.