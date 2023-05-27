ORC: Кылычдароглу может победить Эрдогана на выборах президента Турции

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу может победить на выборах главы государства с минимальным отрывом от нынешнего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом свидетельствуют результаты исследования ORC.
Опрос проводился 24 и 25 мая в 28 провинциях страны. Всего в исследовании приняли участие 3950 человек, а погрешность составила 2,4%.
«46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу — 48,1%», — говорится в сообщении.
Если брать в учет голоса неопределившихся граждан, то Кылычдароглу поддержат 50,8% турков, а действующего президента — 49,2% избирателей.
Ранее сообщалось, что команда Кылычдароглу надеется получить все протестные голоса на выборах президента Турции.