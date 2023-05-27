Эксперт Леонков: западный ЗРК NASAMS уступает своим российским аналогам

Зенитный ракетный комплекс NASAMS, совместного производства США и Норвегии, по своим техническим характеристикам уступает своим российским налогам ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3». Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, NASAMS является комплексом средней дальности, может использовать ракеты AIM-120 класса "воздух-воздух». Российские военные уже выводили из строя эти западные ЗРК в ходе проведения спецоперации, отметил эксперт.
«Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть “Бук-М2”, “Бук-М3”, которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал Леонков.
Ранее сообщалось, что правительство США одобрило продажу Украине одной единицы ЗРК NASAMS. Стоимость сделки оценивается в 285 миллионов долларов.