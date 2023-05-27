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Медведев одним мемом высмеял мечты Украины о присоединении к НАТО и Евросоюзу

Политика
Медведев одним мемом высмеял мечты Украины о присоединении к НАТО и Евросоюзу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разрушил мечты Украины о присоединении к западному сообществу одной смешной картинкой.

Российский политик в своем Telegram-канале обнародовал мем, состоящий из двух частей. В верхней части можно заметить, как НАТО, Евросоюз, Британия и США говорят Украине: «Ты скоро будешь одним из нас».

Однако на изображении ниже Медведев, видимо, решил показать Киеву реальное положение вещей, отметив, что Украина присоединится к числу таких стран, как Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия и Йемен.

Ранее сообщалось, что Медведев исключил переговоры России и Украины из-за действующего киевского режима.

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