Медведев одним мемом высмеял мечты Украины о присоединении к НАТО и Евросоюзу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разрушил мечты Украины о присоединении к западному сообществу одной смешной картинкой.
Российский политик в своем Telegram-канале обнародовал мем, состоящий из двух частей. В верхней части можно заметить, как НАТО, Евросоюз, Британия и США говорят Украине: «Ты скоро будешь одним из нас».
Однако на изображении ниже Медведев, видимо, решил показать Киеву реальное положение вещей, отметив, что Украина присоединится к числу таких стран, как Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия и Йемен.
Ранее сообщалось, что Медведев исключил переговоры России и Украины из-за действующего киевского режима.