Запад толкает президента Украины Владимира Зеленского на преступления против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик отметил, что Зеленского шантажом толкают на преступления. Рогов сравнил украинского лидер с загнанной в угол крысой.
«Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого», – отметил политик.
Рогов добавил, что сам Зеленский старается сохранить за собой власть. Ради этого он может решиться на военную провокацию, в том числе в отношении Запорожской АЭС.