Поддержавшего СВО на Украине паралимпийца Обыденнова не допустили к международным турнирам

Российского паралимпийца Александра Обыденнова не допустили к участию в международных турнирах.
Главный тренер российской сборной по велоспорту на треке Сергей Ковпанец, что 47-летнего Алексея Обыденнова не допустити к участию в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.
«Алексея Обыденнова не допускают на международные гонки», — отметил Ковпанец.
Тренер связал недопуск паралимпийца к турнирам с публикацией в социальных сетях постов в поддержку специальной военной операции на Украине. Обыденнов является трехкратным чемпионом мира по велоспорту. Он никак не комментировал свой недопуск на международную арену.