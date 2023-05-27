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Поддержавшего СВО на Украине паралимпийца Обыденнова не допустили к международным турнирам

Спорт
Поддержавшего СВО на Украине паралимпийца Обыденнова не допустили к международным турнирам

Российского паралимпийца Александра Обыденнова не допустили к участию в международных турнирах.

Главный тренер российской сборной по велоспорту на треке Сергей Ковпанец, что 47-летнего Алексея Обыденнова не допустити к участию в международных турнирах. Его слова приводит РИА Новости.

«Алексея Обыденнова не допускают на международные гонки», — отметил Ковпанец.

Тренер связал недопуск паралимпийца к турнирам с публикацией в социальных сетях постов в поддержку специальной военной операции на Украине. Обыденнов является трехкратным чемпионом мира по велоспорту. Он никак не комментировал свой недопуск на международную арену.

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