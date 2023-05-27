Пять полицейских пострадали в ходе беспорядков на севере Косово

Пять полицейских пострадали при столкновениях с протестующими на севере Косово, повреждения получили не менее семи автомобилей, сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.
Бойцы косовской полиции заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Они использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Местные сербы препятствовали внедрению косовоалбанских силовиков и чиновников. Начались стычки, в результате которых в больницу доставили 10 пострадавших с легкими травмами.
В настоящее время устроенные демонстрантами баррикады разобраны. Организовано расследование по статьям «Нарушение конституционного порядка», «Причинение вреда имуществу».