FAZ: Украина попросила у ФРГ поставок ракет Taurus с дальностью полета 500 километров

Киевский режим попросил у Берлина предоставления ВСУ крылатых ракет Taurus воздушного базирования с дальностью полета 500 километров. Это произошло в ходе переговоров украинского президента Владимира Зеленского с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили журналисты издания FAZ.
«Представитель канцлера не хочет это комментировать, однако федеральное министерство обороны подтверждает, что Украина запросила Taurus», – отмечается в публикации.
Ракеты Taurus могут размещаться на истребителях F-16, которые Украина надеется получить от ряда стран НАТО. Это оружие по своим характеристикам способно поражать цели в глубине российской территории, чего опасается немецкое правительство, подчеркнули обозреватели FAZ.