С Новым Годом!

Автор The Spectator заметила тревогу среди украинцев из-за решения Зеленского

Политика
Автор The Spectator заметила тревогу среди украинцев из-за решения Зеленского

Решение президента Украины Владимира Зеленского повременить с контрнаступлением взволновало местную общественность. На это указала обозреватель The Spectator Светлана Моренец.

По ее словам, на украинском телевидении все время говорят о «российском истощении» и о том, что армии осталось «сделать один рывок», чтобы урегулировать ситуацию. Однако высказывания властей и реальная обстановка разнятся между собой.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что война закончится к лету», — объяснила Моренец.

Ранее отставной генерал-лейтенант США Марк Хертлинг предположил, что официальный Киев не решается на контрнаступление из-за серьезных рисков. Он поднял этот вопрос в публикации для The Washington Post.

#контрнаступление #The Spectator #Украина #зеленский