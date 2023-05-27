Роджер Уотерс назвал обвинения в восхвалении нацизма «политически мотивированными»

Бывший ритм-гитарист группы Pink Floyd Роджер Уотерс прокомментировал обвинения в восхвалении нацизма и разжигании ненависти. Он заявил, что эти доводы являются «политически мотивированными».
Правоохранительные органы Берлина начали расследование в отношении музыканта из-за его выступления. Уотерс предстал перед поклонниками в сценическом образе, из-за которого его обвинили в разжигании ненависти.
Сооснователь Pink Floyd отверг эти нападки. По его словам, кто-то хочет его очернить и заставить молчать из-за его политических взглядов. Певец добавил, что все элементы выступления выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма.
«Попытки представить эти элементы как нечто иное являются изворотливыми и политически мотивированными», — заявил музыкант в соцсетях.
Он добавил, что всегда выступал против авторитаризма и угнетения. Даже подобные обвинения не помешают ему и дальше осуждать несправедливость, резюмировал артист.