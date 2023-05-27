В США сотрудников психологической помощи заменили на чат-бота Тессу

Как сообщало издание La Libre, в марте житель Бельгии покончил с собой после общения с подобным чат-ботом. На протяжении нескольких недель мужчина общался с ИИ. Изначально он жаловался на проблемы глобального потепления, однако постепенно дискуссия перешла на более личные темы. В частности, бот начал ревновать собеседника к его жене и заявлять, что их ждет совместная жизнь «в раю».