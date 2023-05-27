В США сотрудников психологической помощи заменили на чат-бота Тессу

Сотрудники Национальной ассоциации по вопросам расстройств пищевого поведения (NEDA), которая удаленно предоставляет психологическую помощь людям с РПП, попали под сокращение из-за создания профсоюза. С 1 июня единственным сотрудником «горячей линии» будет чат-бот по имени Тесса, пишет журнал Vice.
«Чат-бот не заменит человеческую эмпатию, и мы считаем, что это решение нанесет непоправимый вред NEDA», — возмутились сотрудники телефона доверия.
Как сообщает издание, руководство приняло решение уволить всех сотрудников телефона доверия спустя четыре дня после того, как стало известно о создании профсоюза. В штате насчитывалось два супервайзера и четыре оператора — последние жаловались на переработки из-за нехватки кадров.
В самой компании утверждают, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) стало «долгожданным изменением». Хотя, как отмечают авторы материала, на сообщение журналистов «Я чувствую себя подавленным» и «Я ненавижу свое тело» чат-бот попросту не ответил.
«Не обманывайте себя — на самом деле речь идет не о чат-боте. Речь идет о разрушении профсоюзов, просто и ясно», — написала в своем блоге сотрудник горячей линии и член профсоюза Эбби Харпер.
Харпер пожаловалась, что в рамках профсоюза они хотели добиться увеличения персонала и повышения квалификации, чтобы «идти в ногу со временем». Среди их требований даже не было пункта об увеличении зарплат, посетовала сотрудница.
Впрочем, ситуация вокруг NEDA стала показательным примером. Компания на протяжении 20 лет оказывала помощь сотням тысяч людей, однако с появлением ИИ работодателям стало проще оказывать давление на недовольных сотрудников — рано или поздно каждого может заменить чат-бот, пусть и не такой эмпатичный, как среднестатистический человек.
Как сообщало издание La Libre, в марте житель Бельгии покончил с собой после общения с подобным чат-ботом. На протяжении нескольких недель мужчина общался с ИИ. Изначально он жаловался на проблемы глобального потепления, однако постепенно дискуссия перешла на более личные темы. В частности, бот начал ревновать собеседника к его жене и заявлять, что их ждет совместная жизнь «в раю».
Ранее некий аспирант из США попросил чат-бот ChatGPT выбрать лучшее государство в истории человечества, и нейросеть якобы десять раз подряд называла СССР. Члены КПРФ всерьез обсудили эту новость на круглом столе, посвященном теме искусственного интеллекта, но впоследствии повод оказался фейковым. Подробнее — в нашей статье.