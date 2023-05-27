«Мы абсолютно самодостаточны»: Пригожин отказался от любых видов пожертвований для ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от пожертвований для «оркестра» и прокомментировал инициативу о возможном выступлении признанного в РФ иноагентом Максима Галкина✱ перед «музыкантами».
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ранее предложил юмористу выступить перед «оркестром» и сделать пожертвование в пользу участников СВО, чтобы избавиться от статуса иноагента. Однако вряд ли кто-то из «музыкантов» захочет смотреть выступление Максима Галкина, заявил Евгений Пригожин.
«Спасибо огромное Дмитрию Кузнецову за внимание к ЧВК "Вагнер", но могу ответить так. Первое. Вряд ли кто-то из бойцов ЧВК "Вагнер" захочет смотреть на Максима Галкина, поющего, говорящего, одетого, голого, мертвого, живого — в любом виде. Он мало кому интересен», — сказал бизнесмен в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой.
У бойцов хорошие зарплаты, и они сами заплатят за выступление приятных им артистов, добавил Пригожин. Однако сейчас у «музыкантов» много работы. Им «не до стриптиза, не до выступлений и тем более не до Галкина».
Пригожин также сделал официальное заявление, отметив, что ЧВК «Вагнер» не нуждается в пожертвованиях и помощи в любом виде, так как это самодостаточная организация.
«Мы абсолютно самодостаточны. Всем спасибо. Все, чем вы предлагаете помочь, пожалуйста, ополчению, армейцам и другим военизированным структурам. Они действительно в этом нуждаются», — резюмировал он.
Евгений Пригожин ранее рассказал о продолжающемся наборе бойцов в ЧВК «Вагнер». Впереди у «музыкантов» много задач, которые следует выполнить, подчеркнул бизнесмен.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами