Соединенные Штаты готовятся к дефолту и обвалу фондового рынка на 45%

Совет экономических консультантов Белого дома предупреждает, что ожидаемый коллапс нанесет тяжелый удар по всем секторам экономики. Инфляция резко ускорится, курс доллара упадет, а рецессия окажется сравнимой с той, что была в кризис 2008 года.