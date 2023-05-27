Соединенные Штаты готовятся к дефолту и обвалу фондового рынка на 45%

Соединенным Штатам грозит неизбежный дефолт, поскольку продолжать заимствования в рамках госдолга не позволяет действующий потолок. Если к июню его не поднять, фондовый рынок обрушится на 45%, отмечается в материале обозревателя РИА Новости Натальи Дембинской.
Совет экономических консультантов Белого дома предупреждает, что ожидаемый коллапс нанесет тяжелый удар по всем секторам экономики. Инфляция резко ускорится, курс доллара упадет, а рецессия окажется сравнимой с той, что была в кризис 2008 года.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова подтверждает, что при наиболее неблагоприятном сценарии крупнейшие держатели американских облигаций (Китай, Япония и Великобритания) начнут распродавать их по бросовым цена, а весь мир побежит из долларовых активов.