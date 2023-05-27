Посольство РФ в Вашингтоне раскритиковало реакцию США на перемещение ядерного оружия в Белоруссию

Россия и Белоруссия вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, особенно в условиях гибридной войны, развязанной против них Соединенными Штатами.
Таким образом посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало реакцию Белого дома на перемещение российского ядерного оружия на белорусскую территорию. Ранее президент США Джо Байден выразил свое негативное отношение к этим действиям Москвы и Минска.
Российские дипломаты подчеркнули, что вопросы военно-технического сотрудничества являются суверенном правом России и Белоруссии по обеспечению своей безопасности.