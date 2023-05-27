Киссинджер: стремление принять Украину в НАТО привело к конфликту

Стремление присоединить Украину к Североатлантическому альянсу привело к началу конфликта, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер.
В беседе с Wall Street Journal дипломат отметил, что Россия на протяжении долгого времени занимала двойственную позицию в отношениях со странами Европы. Москва была заинтересована в развитии взаимодействия, но в то же время опасалась исходящей от европейских государств угрозы.
«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне», — подчеркнул Киссинджер.
Ранее сообщалось, что НАТО может предложить Украине повысить статус как партнера, однако не станет инициировать ускоренное вступление Киева в Альянс.