Умер известный российский гандболист Игорь Васильев

Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев, выступавший за команды бывших советских республик, ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.
Организация выразила слова соболезнования родным и близким Васильева. Причины смерти спортсмена неизвестны.
Уроженец Волгограда Васильев завоевал золотые медали ЧМ в 1993 году, в 1994-м получил серебро на европейском первенстве. Играя в составе волгоградского «Капустника», он победил в чемпионате России (1996). За свою карьеру он успел поиграть за клубы из Испании, Швейцарии и Германии. После окончания карьеры Васильев был тренером в немецких «Нидер-Ольм» и «Верхайм».