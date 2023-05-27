Умер известный российский гандболист Игорь Васильев

Уроженец Волгограда Васильев завоевал золотые медали ЧМ в 1993 году, в 1994-м получил серебро на европейском первенстве. Играя в составе волгоградского «Капустника», он победил в чемпионате России (1996). За свою карьеру он успел поиграть за клубы из Испании, Швейцарии и Германии. После окончания карьеры Васильев был тренером в немецких «Нидер-Ольм» и «Верхайм».