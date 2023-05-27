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Два ребенка и женщина пострадали в массовом ДТП в Красноярске

Происшествия
Два ребенка и женщина пострадали в массовом ДТП в Красноярске

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате массовой аварии в столице Красноярского края. Подробности сообщили в местном ГИБДД.

Дорожная полиция проинформировала, что водитель иномарки Toyota врезался сразу в пять машин, которые стояли на перекрестке улиц Авиаторов и 9 Мая. В результате столкновения пострадали пассажиры из салона японского авто – женщина, а также дети пяти и 12-ти лет.

Предварительно установлено, что все пострадавшие находились в автомобиле, который устроил массовое ДТП. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются уполномоченными органами. Движение в районе автоаварии затруднено.

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