Два ребенка и женщина пострадали в массовом ДТП в Красноярске

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате массовой аварии в столице Красноярского края. Подробности сообщили в местном ГИБДД.
Дорожная полиция проинформировала, что водитель иномарки Toyota врезался сразу в пять машин, которые стояли на перекрестке улиц Авиаторов и 9 Мая. В результате столкновения пострадали пассажиры из салона японского авто – женщина, а также дети пяти и 12-ти лет.
Предварительно установлено, что все пострадавшие находились в автомобиле, который устроил массовое ДТП. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются уполномоченными органами. Движение в районе автоаварии затруднено.