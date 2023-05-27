Два ребенка и женщина пострадали в массовом ДТП в Красноярске

Дорожная полиция проинформировала, что водитель иномарки Toyota врезался сразу в пять машин, которые стояли на перекрестке улиц Авиаторов и 9 Мая. В результате столкновения пострадали пассажиры из салона японского авто – женщина, а также дети пяти и 12-ти лет.