Мужчина открыл стрельбу из ружья у АЗС на трассе Хабаровск — Владивосток

Вооруженный ружьем мужчина открыл огонь возле автозаправочной станции (АЗС) на 721 километре трассы Хабаровск — Владивосток. Об этом 27 мая сообщили в приморской прокуратуре.
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлено, как мужчина подходит к кафе и АЗС, после чего начинает хаотично стрелять. В это время заправку начинают покидать испуганные посетители.
В результате стрельбы поврежден торговый павильон, погибших нет. Согласно информации Telegram-канала «Город В. Владивосток», стрелок скрылся в лесном массиве.
По факту произошедшего начата доследственная проверка. Она находится на контроле прокуратуры Надеждинского района.