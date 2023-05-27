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Мужчина открыл стрельбу из ружья у АЗС на трассе Хабаровск — Владивосток

Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из ружья у АЗС на трассе Хабаровск — Владивосток

Вооруженный ружьем мужчина открыл огонь возле автозаправочной станции (АЗС) на 721 километре трассы Хабаровск — Владивосток. Об этом 27 мая сообщили в приморской прокуратуре.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлено, как мужчина подходит к кафе и АЗС, после чего начинает хаотично стрелять. В это время заправку начинают покидать испуганные посетители.

В результате стрельбы поврежден торговый павильон, погибших нет. Согласно информации Telegram-канала «Город В. Владивосток», стрелок скрылся в лесном массиве.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Она находится на контроле прокуратуры Надеждинского района.

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