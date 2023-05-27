Дошкольница насмерть разбилась на квадроцикле при падении с пятиметрового гаража в Приморье

Во Владивостоке две девочки 2017 года рождения и их отец слетели на квадроцикле с пятиметрового гаража. В результате ЧП одна из сестер погибла, сообщила региональная прокуратура.
Ведомство проинформировало, что смертельное происшествие случилось пятничным вечером на проспекте 100-летия в приморской столице. Мужчина 1976 года рождения вместе с двумя маленькими дочками на квадроцикле съехали с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива.
«В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы», — заявили в приморской прокуратуре.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование поставлено на контроль в прокуратуре.