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Британский маршал Уигстон испугался российских ВВС и ВМФ

Армия
Британский маршал Уигстон испугался российских ВВС и ВМФ

Военно-воздушные силы России, а также ее надводные судна и подлодки представляют огромную угрозу не только для Великобритании, но и для НАТО. Об этом заявил глава ВВС королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон.

Военнослужащий отметил, что Великобритании необходимо сосредоточить внимание на российских силах. Его слова передает газета Telegraph

«Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО», — уверен Уигстон.

МИД РФ неоднократно выражал готовность к диалогу с НАТО. Единственным условием ведомство называло отказ Альянса от курса на милитаризацию.

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