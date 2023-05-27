Британский маршал Уигстон испугался российских ВВС и ВМФ

Военно-воздушные силы России, а также ее надводные судна и подлодки представляют огромную угрозу не только для Великобритании, но и для НАТО. Об этом заявил глава ВВС королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон.
Военнослужащий отметил, что Великобритании необходимо сосредоточить внимание на российских силах. Его слова передает газета Telegraph
«Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО», — уверен Уигстон.
МИД РФ неоднократно выражал готовность к диалогу с НАТО. Единственным условием ведомство называло отказ Альянса от курса на милитаризацию.