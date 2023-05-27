Жителям Липецкой области запретили запускать беспилотники и салюты

Полный запрет на использование беспилотников, салютов и пиротехники начал действовать в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Игорь Артамонов.
Ограничения распространяются на все виды беспилотников вне зависимости от их массы и типа. По словам Артамонова, соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба.
Осуществлять полеты дронов для обеспечения безопасности смогут только органы государственной власти и силовых структур.На пиротехнику и салюты введен тотальный запрет, поскольку в нынешней ситуации они нервируют и пугают людей, добавил губернатор.