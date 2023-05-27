Мужчина попал в больницу после взрыва самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре семь машин оказались повреждены из-за взрыва самогонного аппарата в квартире жилой многоэтажки, проинформировали в главке МЧС РФ по Хабаровскому краю. Кроме этого, в результате ЧП самогонщик получил ожоги и был госпитализирован.
Сигнал о взрыве на улице Дикопольцева поступил в местные экстренные службы утром в субботу. От взрыва в квартире на четвертом этаже выбило стекла, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
«Предположительно, произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата», — сообщили в главном управлении МЧС.
В результате взрыва в больницу поступил хозяин квартиры – мужчина 1977 года рождения, у него диагностированы ожоги. При хлопке газовоздушной смеси также выбило стекла в квартире, от чего повреждения получили семь припаркованных во дворе машин.
Пожара удалось избежать, здание цело. До приезда огнеборцев из дома с верхних этажей самостоятельно вышли 30 человек, добавили в хабаровском главке МЧС.