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Киссинджер допустил появление оружия массового уничтожения в Японии

Политика
Киссинджер допустил появление оружия массового уничтожения в Японии

Япония может обзавестись оружием массового уничтожения уже в ближайшие годы. Об этом сообщил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

Он выразил уверенность, что Китай стремится не к мировому господству, а к безопасности. В связи с этим Пекин хочет быть доминирующей силой в регионе. Киссинджер не исключил, что если КНР займет такую позицию, Индии и Японии, «исходя из логики событий», придется считаться с этим.

По его мнению, Токио может подготовить ответные меры на действия Пекина. Так, Япония способна «разработать собственное оружие массового уничтожения». Как считает Киссинджер, государство может реализовать эти планы в течение «трех, пяти или семи лет».

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