Киссинджер допустил появление оружия массового уничтожения в Японии

Он выразил уверенность, что Китай стремится не к мировому господству, а к безопасности. В связи с этим Пекин хочет быть доминирующей силой в регионе. Киссинджер не исключил, что если КНР займет такую позицию, Индии и Японии, «исходя из логики событий», придется считаться с этим.