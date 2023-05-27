Власти Украины хотят вдвое повысить тарифы на электроэнергию для граждан

Стоимость электроэнергии для жителей Украины могут увеличить в два раза с 1 июня. Данное предложение озвучила Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг страны.
Соответствующее письмо, подписанное главой регулятора Русланом Кайдашем, было направлено в министерство энергетики Украины. Как считают в НКРЭКУ, повышение тарифов на электричество позволит улучшить финансовые показатели государственных компаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».
«НКРЭКУ ... предоставляет предложения по внесению изменений в положение о возложении спецобязанностей по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 июня», — говорится в документе.
Повышение цен на электричество также должно приблизить данный механизм к сбалансированному состоянию. По мнению экспертов НКРЭКУ, стоимость энергии для бытовых потребителей на Украине необходимо довести до рыночного уровня.