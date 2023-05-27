«Калашников»: первая партия обновленных АК-12 будет изготовлена во втором полугодии

Обновленные АК-12 стоит ожидать во втором полугодии. Автоматы были модернизированы с учетом опыта специальной военной операции на Украине, сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
В настоящий момент производство находится на этапе подготовки, уточнил он. Первая партия будет соответствовать объемам госзаказа, передает ТАСС.
«Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять», — констатировал Уржумцев.
Первый опытный образец АК-12 был впервые создан в 2011 году. Серийное производство автомата было запущено лишь спустя шесть лет.