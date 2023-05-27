Baza: украинский дрон атаковал здание МВД в Белгородской области

Украинские вооруженные силы совершили нападение на здание МВД в Белгородской области. Противник использовал беспилотный летательный аппарат, передает Telegram-канал Baza.
Нападение БПЛА произошло в поселке Майский. Предварительно установлено, что украинский беспилотник сбросил на здание отдела по вопросам миграции взрывное устройство. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на место происшествия прибыли оперативные службы.
«Беспилотник атаковал здание МВД в поселке Майский Белгородской области», — говорится в сообщении.
Информация о возможных пострадавших среди местных жителей из-за атаки БПЛА уточняется. Администрация региона пока не комментировала произошедшее.