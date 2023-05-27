Иномарка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге

Смертельная авария случилась 26 мая на Сибирском тракте. Автомобилист заявил, что не превышал скоростной режим. Вместе с тем, по его словам, пешеход выбежал на трассу в неположенном месте. Позже эту версию подтвердили в правоохранительных органах.