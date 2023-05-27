Иномарка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге

Водитель Volkswagen Polo совершил наезд на 44-летнего пешехода в Екатеринбурге. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи, пишут региональные СМИ со ссылкой на ГИБДД.
Смертельная авария случилась 26 мая на Сибирском тракте. Автомобилист заявил, что не превышал скоростной режим. Вместе с тем, по его словам, пешеход выбежал на трассу в неположенном месте. Позже эту версию подтвердили в правоохранительных органах.
Водитель утверждает, что у него не было шансов избежать столкновения Сейчас полиция продолжает расследование с целью установить все обстоятельства ДТП.