Экс-глава МИД ФРГ: контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением

Контрнаступление армии Украины может стать «самым страшным сухопутным сражением», какого мир не видел со времен Второй мировой войны. Об этом заявил бывший глава немецкой дипломатии Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF.
Экс-руководитель МИД ФРГ также отметил, что ситуация на Украине будет становиться хуже. По его словам, будущее столкновение на театрах военных действий будет очень масштабным.
«Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны», — сказал Зигмар Габриэль в беседе с телеведущей Майбрит Ильнер.
По мнению бывшего министра иностранных дел Германии, предотвратить столкновение двух армий не получится. Габриэль заявил, что в заморозке вооруженного конфликта якобы не заинтересованы ни в Киеве, ни в Москве.