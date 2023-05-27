Глава СБУ косвенно подтвердил причастность ведомства к подрыву Крымского моста

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал теракт на Крымском мосту. Глава ведомства косвенно подтвердил причастность ведомства к произошедшему.
По его словам, Крымский мост является важным логистическим путем. В связи с этим Украина по всем правилам ведения боевых действий должна была «перерезать» его для своего противника. Малюк признал, что Киев предпринимал определенные меры для данных целей.
«С учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — заявил он в интервью журналисту Дмитрию Комарову.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. Тогда из-за подрыва грузовика загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Жертвами теракта стали четыре человека.