Россия озвучила Украине условия для мирного урегулирования конфликта

В частности, Украине необходимо отказаться от планов по вступлению в НАТО и Европейский союз. Помимо этого, страна должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, закрепленному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года. Также важно зафиксировать статус русского языка на законодательном уровне.

