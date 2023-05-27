Власти Украины должны выполнить несколько условий, чтобы урегулировать конфликт в стране. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
В частности, Украине необходимо отказаться от планов по вступлению в НАТО и Европейский союз. Помимо этого, страна должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, закрепленному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года. Также важно зафиксировать статус русского языка на законодательном уровне.
«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения», — сообщил Галузин ТАСС.
Для достижения мира властям Киева следует признать новые территориальные реалии, сложившиеся в ходе специальной военной операции. Галузин подчеркнул, что Россия будет бороться за защиту жителей Донбасса, а также за демилитаризацию и денацификацию Украины.