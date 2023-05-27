SHOT: беспилотник атаковал поселок Майский под Белгородом

Громкий взрыв раздался на территории Белгородской области. Он стал следствием нападения беспилотного летательного аппарата, информацию об этом передает Telegram-канал SHOT.
Предварительно установлено, что взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района. Информация о возможных пострадавших среди местных жителей и разрушениях построек уточняется.
«Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района. По предварительной информации от нашего источника, произошла атака беспилотника», — говорится в сообщении.
На место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Официальных данных по данному взрыву не поступало.