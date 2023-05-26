Пригожин призвал критикующих стихи Долгаревой о ЧВК «Вагнер» взять оружие и пойти воевать в Донбасс

Поэтесса Анна Долгарева посвятила стихотворение освобождению Артемовска. После публикации своего произведения «Все "Вагнера" попадают в рай» она столкнулась с критикой, из-за которой обратилась за помощью к «музыкантам».
Автор произведения уточнила, что «не вывозит свалившейся на нее травли», поэтому хотела бы услышать «пару добрых слов». Издание УралLIVE, в свою очередь, обратилось к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.
«Конечно же то, что Анна Долгарева написала стихи про ЧВК "Вагнер" — для нас это приятно и это поддержка со стороны народа. И то, что на нее определенный накат идет, ну я думаю, что эти люди не очень дальновидные», — передает слова бизнесмена его пресс-служба в Telegram.
Всем критикующим ЧВК «Вагнер» давно пора взять в руки оружие и отправиться защищать Донбасс, добавил он. Тогда «все встанет на свои места».