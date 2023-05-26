Артемовск полностью перейдет под юрисдикцию Минобороны РФ с 1 июня — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о выходе его бойцов из Артемовска. Процесс уже идет и должен завершиться с наступлением следующего месяца.
Бизнесмен отметил, что первые бойцы уже покинули город. Сейчас от Министерства обороны РФ прибывают военнослужащие, которые меняют «музыкантов» на их позициях. Пригожин заявил, что военное ведомство полностью выполняет все договоренности.
«Поэтому с 1 июня Бахмут (Артемовск) полностью перейдет под юрисдикцию Министерства обороны РФ», — цитирует предпринимателя его пресс-служба.
По словам Пригожина, «оркестр» выходит планово и организованно. В ближайшем будущем планируется работа по переформированию в полевых лагерях. Будут произведены доукомплектование и доподготовка личного состава ЧВК «Вагнер».