Абоненты оператора «Миранда-Медиа» в Крыму остались без интернета

Жители Крыма остались без подключения к интернету из-за аварии на сетях магистрального оператора связи «Миранда-медиа». Информация об этом 26 мая появилась на сайте компании, которая на 19,19% принадлежит Ростелекому.
Оператор извинился перед абонентами за временные неудобства. В сообщении говорится, что специалисты уже приступили к устранению неполадок. Как сообщает ТАСС, проблемы с интернетом наблюдаются не только в Крыму, но и в Мелитополе.
Ситуацию прокомментировал советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков. По его словам, разрешить неполадки планируется в течение ближайших двух часов.