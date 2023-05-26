Несколько мощных взрывов прогремели в Белгородской области

Серия взрывов произошла в пригороде населенного пункта Маслова Пристань на территории Белгородкой области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в 20 километрах от государственной границы с Украиной. По их словам, звуки взрывов доносятся со стороны сел Графовское и Новая Таволжанка.
Более конкретная информация уточняется. Местные власти пока никак не комментировали случившееся.
Ранее украинские боевики сбросили два взрывных устройства с беспилотника в селе Поповка Краснояружского района Белгородской области. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, один из снарядов сдетонировал.