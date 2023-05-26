«Эта ситуация — не просто цензурирование или запрет свободы слова, это какое-то медийное извращение»: Пригожин об увольнении Долгова

В целом для Долгова увольнение не является чем-то страшным, поскольку каналов на подобие «Телеги Online» огромное количество, отметил Пригожин. Он считает, что сейчас общество разделилось на несколько групп. Одни хотят защищать свою Родину, а вторым на нее глубоко наплевать. Именно ко вторым можно отнести владельца «прославившегося» ресурса.