«Эта ситуация — не просто цензурирование или запрет свободы слова, это какое-то медийное извращение»: Пригожин об увольнении Долгова

Telegram-канал «Телега Online» уволил Константина Долгова после большого интервью с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Бизнесмен, комментируя эту ситуацию, назвал журналиста патриотом.
Долгов в ходе интервью задал неудобные вопросы, на что у многих не хватило смелости, отметил Пригожин. По его словам, журналист, будучи патриотом, побеседовал с ним, как с таким же патриотом своей страны.
«Патриот Долгов взял интервью у патриота Пригожина. Задал неудобные вопросы, на которые я с большим удовольствием ответил. Наконец-то кто-то набрался смелости и их задал. Эта ситуация — не просто цензурирование или запрет свободы слова, это какое-то медийное извращение», — цитирует основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
В качестве примера он привел журналиста Александра Невзорова✱ (признан на территории РФ лицом, выполняющим функции иноагента), который, высказываясь против российских властей, получает поддержку от губернатора Петербурга Александра Беглова. По словам Пригожина, эта ситуация до сих пор вызывает много вопросов.
В целом для Долгова увольнение не является чем-то страшным, поскольку каналов на подобие «Телеги Online» огромное количество, отметил Пригожин. Он считает, что сейчас общество разделилось на несколько групп. Одни хотят защищать свою Родину, а вторым на нее глубоко наплевать. Именно ко вторым можно отнести владельца «прославившегося» ресурса.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами