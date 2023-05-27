«Операция: Маскарад». Как Жуков уничтожил преступность в послевоенной Одессе

Советский военачальник, маршал Победы Георгий Жуков имеет богатую биографию. Это и служба в царской армии, и бои на Халхин-Голе, а также командование советскими войсками во времена Великой Отечественной войны. Однако на этом его заслуги не заканчиваются.
После победы над нацисткой Германией СССР столкнулся с разгулом бандитизма. Нередко криминалитет на местах обладал такой большой властью, которая не снилась даже самой известной итальянской мафии. Разруха и голод, а также огромное количество неучтенного оружия лишь усугубляли общую обстановку. Правительству нужно было срочно решать эту проблему.
Согласно мемуарам маршала Ивана Конева, перевод Жукова в Одессу произошел из-за «авиационного дела». Вождь СССР Иосиф Сталин обвинил Георгия Константиновича в присваивании разработок операций, к которым не имел никакого отношения. Все это привело к снятию Жукова с поста главнокомандующего сухопутными силами и назначению его командующим войсками Одесского военного округа.
По приезде советскому маршалу показали, кто действительно «держит» город. Трофейный Mercedes-Benz, на котором он прибыл, был похищен, но позже возвращен с запиской и извинениями. Такую выходку Жуков не простил и не забыл.
Стоит отметить, что существует миф об особой криминогенной обстановки в Одессе. Во многом он сформировался из-за портовой деятельности города, большой еврейской диаспоры и устоявшейся в культуре фигуры Мишки Япончика, знакового налетчика времен Гражданской войны в России. В действительности статистически Одесса никак не выделялась. Аналогичные цифры по преступлениям демонстрировала и Москва, и Курск, и даже «отец» Ростов-на-Дону.
Сама операция «Маскарад», которую якобы разработал и воплотил в жизнь сам Жуков, тоже похожа на миф. Согласно официальным документам, она нигде не упоминается. Единственным источником об этом стали воспоминания генерала МВД СССР Алексея Зазулина, утверждавшего, что именно по приказу маршала переодетые в штатское военные офицеры ликвидировали бандитских главарей прямо на улицах Одессы.
По мнению военного историка Николая Барбашина, Жуков смог навести порядок благодаря своему опыту, авторитету, а также крутому нраву. Помимо этого, хороший урожай 1947 года облегчил положение населения, которое восстанавливалось после тяжелейшей войны.