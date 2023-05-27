«Операция: Маскарад». Как Жуков уничтожил преступность в послевоенной Одессе

После победы над нацисткой Германией СССР столкнулся с разгулом бандитизма. Нередко криминалитет на местах обладал такой большой властью, которая не снилась даже самой известной итальянской мафии. Разруха и голод, а также огромное количество неучтенного оружия лишь усугубляли общую обстановку. Правительству нужно было срочно решать эту проблему.