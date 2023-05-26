Экс-оппозиционер Протасевич намерен защищать Белоруссию в случае нападения Польши

Ранее журналисты Baza сообщали, что помилованный Протасевич дал показания на свою бывшую невесту Софью Сапегу – именно на этой информации строилось обвинение. По его словам, девушка получила 5 тысяч долларов за публикацию личных данных белорусских силовиков, журналистов государственных СМИ, учителей и врачей, поддерживающих президента Александра Лукашенко – их адреса Сапега публиковала в Telegram-канале с припиской «Вы знаете, что делать». Теперь обвиняемую россиянку ждет экстрадиция в РФ.

