Экс-оппозиционер Протасевич намерен защищать Белоруссию в случае нападения Польши

Помилованный по «расстрельной» статье Роман Протасевич, один из лидеров антиправительственных националистических протестов в Белоруссии 2020 года, заявил, что не испытывает личных симпатий к своим зарубежным кураторам и готов защищать родину в случае нападения Польши.
«Если я подлежу призыву, то очевидно, что я пойду по нему. Если я живу здесь и это моя страна, то я должен буду ее защищать. Потому что никаких личных симпатий у меня уже давным-давно не осталось», – заявил бывший оппозиционер заявил в интервью журналисту Григорию Азаренку.
Так Протасевич отреагировал на слова одного из польских генералов, заявившего, что Варшава должна «помочь вооруженным путем» протестам в Белоруссии, если они начнутся. Прошлые митинги трехлетней давности поддерживали власти Польши, предоставляя финансирование и убежище разжигателям беспорядков под бело-красно-белыми «флагами».
Ранее журналисты Baza сообщали, что помилованный Протасевич дал показания на свою бывшую невесту Софью Сапегу – именно на этой информации строилось обвинение. По его словам, девушка получила 5 тысяч долларов за публикацию личных данных белорусских силовиков, журналистов государственных СМИ, учителей и врачей, поддерживающих президента Александра Лукашенко – их адреса Сапега публиковала в Telegram-канале с припиской «Вы знаете, что делать». Теперь обвиняемую россиянку ждет экстрадиция в РФ.
Подробнее о том, как Протасевич «сдал» невесту, женился на другой девушке во время домашнего ареста и получил помилование от Лукашенко – в нашей статье.