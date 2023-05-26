Sohu: Россия заставила оппонентов вздрогнуть из-за отправки «Искандера-М» в Белоруссию

Россия отправила свои ракеты «Искандер-М» в Белоруссию, чем заставила оппонентов на Западе вздрогнуть, считают обозреватели китайского журнала Sohu.
Иностранную публикацию пересказывает «ПолитРоссия». Китайские журналисты сообщили, что Минск и Москва наконец дали ответ на провокации Запада. Россия передала союзной стране свое ядерное оружие.
«Теперь НАТО не осмелится действовать опрометчиво. Ядерное оружие России в Белоруссии заставит Запад дрожать от страха», — уверены китайские журналисты.
В Sohu предполагают, что этот шаг России оградит соседнюю страну от агрессии западных стран. Кроме того, Минск не нарушает никаких международных договоров, поскольку ядерные боеголовки все еще остаются под надзором Москвы.