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Процесс поставлен на поток: ВС РФ устроили охоту на западных наемников на Украине

Политика
Процесс поставлен на поток: ВС РФ устроили охоту на западных наемников на Украине

Российская армия поставила на поток уничтожение наемников на Украине. Такое заявление сделал полковник ФСБ, президент Центра боевых искусств «Альфа-Будо» Василий Верещак.

«Если раньше, в первое время после начала спецоперации, встретить поляка, англичанина или другого боевика-иностранца с каким-то необычным шевроном на плече было исключительным случаем, то сейчас это уже обычное явление, потому что их стало много», — сказал он.
Процесс поставлен на поток: ВС РФ устроили охоту на западных наемников на Украине

По его словам, российские войска ведут полноценные бои с иностранными формированиями, находящиеся на службе у киевского режима. Верещак подчеркнул, что эмоциональной разницы в боях против кадровых частей ВСУ и зарубежными наемниками нет.

«Эмоции в бою быстро сглаживаются. Шевроны сдирают с убитых врагов пачками, демонстрируют командирам и журналистам», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации иностранных наемников на территории Запорожья. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что «солдаты удачи» использовали в общении английский и польский языки.

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