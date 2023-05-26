Переехавшая в Финляндию россиянка поведала о нынешнем положении дел в стране

Между тем Андреева отмечает, что такая политика ведет к серьезным экономическим потерям, которые вредят самим гражданам Финляндии. Так, правительство в Хельсинки не собирается покрывать убытки людям, жившим за счет приграничной торговли с Россией. Наиболее пострадавшими считаются жители Южной Карелии и Восточной Финляндии, которые многие годы были заняты в сфере туризма, принимая у себя российских граждан.