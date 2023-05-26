Запад долгое время последовательно создает негативный образ России как «страны-монстра», что привело к распространению оголтелой русофобии. Такой вывод сделала переехавшая в Финляндию более десяти лет назад Мария Андреева, передает издание «Царьград».
«Русскоязычные жители Финляндии стесняются русских имен и фамилий и стараются не разговаривать по-русски в общественных местах, опасаясь осуждения местных жителей», — сказала она.
Между тем Андреева отмечает, что такая политика ведет к серьезным экономическим потерям, которые вредят самим гражданам Финляндии. Так, правительство в Хельсинки не собирается покрывать убытки людям, жившим за счет приграничной торговли с Россией. Наиболее пострадавшими считаются жители Южной Карелии и Восточной Финляндии, которые многие годы были заняты в сфере туризма, принимая у себя российских граждан.
«Ведь к ним не поедет никто, кроме русских. Шведы и эстонцы? У первых хватает своих курортов, вторым из-за бездарной экономической политики внутри Евросоюза сейчас не до отдыха», — говорится в статье.
На фоне экономического кризиса жители Финляндии массово едут в Россию за дешевым бензином и алкоголем. Однако Москва в качестве ответа на присоединение к западным санкциям начала аннулировать визы финским гражданам.
«Многие финны из-за влияния СМИ предпочитают присягать американской гегемонии и брюссельской бюрократии, чтобы идентифицировать себя как людей "западных" или "европейских"» — заметил политолог Маркку Сийра.
Однако аналитик подчеркнул, что в Финляндии существуют политики, общественные деятели, которые осознают эксплуатируемое положение в системе Вашингтона. Однако они последовательно выдавливаются из поля публичной дискуссии. Между тем современные технологии, в первую очередь интернет, позволяет найти сторонников.
Ранее сотрудники пограничной службы Финляндии объяснили, зачем на границе с Россией строится забор.