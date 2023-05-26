Экс-советник Кучмы Соскин связал исчезновение Залужного с разногласиями с Зеленским

Отсутствие публичных выступлений главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного связано с разногласиями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Эксперт констатировал тот факт, что между Залужным и Зеленским есть проблема. По этой причине командующий долгое время не появлялся в информационном пространстве. Не исключено, что это связано с вопросами по контрнаступлению.
Соскин добавил, что многим не понравилось последнее интервью офицера. В нем он восхитился талантом главы российского генштаба Валерия Герасимова. Однако Киев не может убрать Залужного. Он пользуется популярностью среди украинцев.
Ранее Олег Соскин заявил, что ВСУ не будут наступать в 2023 году. У украинской армии наблюдается дефицит оружия.