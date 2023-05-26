Читатели The Wall Street Journal призвали Киев срочно начать переговоры после потери Артемовска

Читатели The Wall Street Journal призвали киевский режим срочно начать переговоры с Россией после публикации материала о том, что украинское командование отправляло в Артемовск необученных мобилизованных.
«Это ошибка! Это чудовищная ошибка! Отправлять плохо экипированных необученных людей в тяжелые боевые действия по существу является смертным приговором», — написали в комментариях.
Читатели призвали отправлять на передовую каждого, кто говорит, что ВСУ будут продолжать боевые действия «до победы». Западные страны делают все для «подпитки этой катастрофы», тогда как лучшим вариантом для Киева после потери Артемовска были бы переговоры, добавили они.
Напомним, 20 мая стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Артемовска после более чем 220 дней ожесточенных боев.