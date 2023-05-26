Читатели призвали отправлять на передовую каждого, кто говорит, что ВСУ будут продолжать боевые действия «до победы». Западные страны делают все для «подпитки этой катастрофы», тогда как лучшим вариантом для Киева после потери Артемовска были бы переговоры, добавили они.