Медиагруппа «Патриот» и издание «Наш Красноярский край» объявили о сотрудничестве

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с сетевым изданием «Наш Красноярский край». В рамках сотрудничества планируется обмен актуальными новостями и поддержка важных мероприятий.
«Я рад начать совместную работу с изданием Красноярского края — одного из ключевых регионов нашей большой страны. Сейчас, в эпоху информационной войны, патриотическим СМИ важно работать сообща», — заявил Столярчук.
Редактор «Нашего Красноярского края» Инесса Акентьева отметила, что с недавних пор издание взяло курс на работу с новыми медиа, а результаты уже видны в рейтингах. Сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» расширит аудиторию регионального СМИ.