Медиагруппа «Патриот» и издание «Наш Красноярский край» объявили о сотрудничестве

Редактор «Нашего Красноярского края» Инесса Акентьева отметила, что с недавних пор издание взяло курс на работу с новыми медиа, а результаты уже видны в рейтингах. Сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» расширит аудиторию регионального СМИ.