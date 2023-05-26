«Привыкать придется»: Сатановский констатировал зависимость США от Китая

Отношения Китая и США зависят от инициативы Пекина. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
Эксперт прокомментировал отказ Китая покупать продукцию американского производителя чипов Micron Technology. Сатановский раскрыл Соединенным Штатам неприятную правду о сотрудничестве с Пекином.
Китайское руководство будет действовать исключительно в собственных интересах. Более того, опасения и озабоченность США не интересуют Пекин, добавил Сатановский.
«Правда, в данном случае, зарабатывают одни, а угрожают другие. Но, в любом случае, все зависит от китайцев. Кстати, в этом мире, все, что связано с отношениями КНР и США сегодня зависит именно от китайской инициативы, а не от американской. Понятно, что американцы к этому не привыкли, но они вообще много к чему не привыкли, а привыкать все же придется», — процитировали политолога в издании «Свободная пресса».
Китайский рынок имеет колоссальное значение для американских производителей. Многие из них могут прийти к банкротству, если лишатся этой площадки, добавил Сатановский.